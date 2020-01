Το ΝΑΤΟ καλεί το Ιράν να επιδείξει αυτοσυγκράτηση μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε σήμερα το Ιράν να αποφύγει «περαιτέρω βία και προκλήσεις», μετά την έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών της Ατλαντικής Συμμαχίας που εξέτασε την κρίση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας σήμερα, οι σύμμαχοι απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση. Μια νέα σύγκρουση δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός, συνεπώς το Ιράν θα πρέπει να απόσχει από περαιτέρω βία και προκλήσεις», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους.

Μιλώντας μετά την έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για το Ιράν και το Ιράκ, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους συμμάχους τους για την αμερικανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ιράκ στην οποία σκοτώθηκε ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής Κασέμ Σουλεϊμανί, την Παρασκευή, ο Στόλτενμπεργκ κάλεσε επίσης σε αποκλιμάκωση της έντασης, απηχώντας δηλώσεις ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε επίσης ότι όλα τα μέλη της Συμμαχίας υποστηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, μετά την επιδρομή αυτή.

«Η επιδρομή ήταν μία απόφαση των ΗΠΑ και όχι τςη Συμμαχίας. Ωστόσο, εδώ και χρόνια όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει ανησυχία για τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συμφωνούμε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία για τις πυραυλικές δοκιμές του Ιράν και ενωμένοι καταδικάζουμε την στήριξη του Ιράν σε διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις», υπογράμμισε.

