Ερωτηματικά για τη συντριβή του Boeing με 176 νεκρούς στο Ιράν (βίντεο - φωτογραφίες)

Σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη προκάλεσε το πρωί της Tετάρτης η είδηση της συντριβής ενός Boeing 737 της Ukraine International Airlines (UIA) με 176 νεκρούς λίγο μετά την απογείωση του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Η αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά την επίθεση ιρανικού πυραύλου εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το μοιραίο Boeing, που είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δεν εξέπεμψε ποτέ σήμα κινδύνου και συνετρίβη ξαφνικά.

Σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24, τα δεδομένα πτήσης από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» έδειξαν ότι το ουκρανικό αεροσκάφος έπαψε να στέλνει δεδομένα σχεδόν αμέσως μετά την απογείωσή του.

Βίντεο που είδε το φως τη δημοσιότητας δέιχνει την στιγμή που το μοιραίο αεροπλάνο πέφτει απο τουν ουρανό, προσκρούει στο έφαδος και τυλίγεται εξολοκλήρου στις φλόγες, μετά από τεράστια έκρηξη.

