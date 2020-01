Πρόσωπα της Πέμπτης

Μετά το Prix Du Livre Européen, τώρα ήρθε η σειρά της πατρίδας του να τιμήσει τον Τζόναθαν Κόου (φωτ.) για το βιβλίο του «Μέση Αγγλία» (μετάφραση: Αλκηστις Τριμπέρη, εκδ. Πόλις), με το Costa Book Award, ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά λογοτεχνικά βραβεία. Το βιβλίο περιγράφηκε από τους κριτές της επιτροπής ως «το τέλειο μυθιστόρημα για παρόν», καθώς περιγράφει με χιουμοριστικό τρόπο τη ζωή στη Βρετανία πριν και μετά το δημοψήφισμα του Brexit.

(...) Ο Σίλβιο Ορτα, δημιουργός της χιουμοριστικής τηλεοπτικής σειράς «Ugly Betty», που γνώρισε επιτυχία και μεταφέρθηκε επίσης στην ελληνική τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 45 ετών. Ο τηλεοπτικός παραγωγός και σεναριογράφος, ο οποίος ήταν κουβανοαμερικανικής καταγωγής και επισήμως δηλώθηκε ότι αυτοκτόνησε, ξεκίνησε την καριέρα του με τη σατιρική ταινία «Urban Legends» και με δύο sci-fi προγράμματα, «The Chronicle» και «Jake 2.0», τα οποία μεταδόθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

(...) Ενα από τα εκδοτικά γεγονότα του 2020 αποτελεί η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Χίλαρι Μάντελ με τίτλο «The Mirror and the Light». Το νέο μυθιστόρημα της δημοφιλέστατης συγγραφέως βγαίνει στα βιβλιοπωλεία τον Μάρτιο, ύστερα από οκταετή αναμονή, και αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας με πρωταγωνιστή τον Τόμας Κρόμγουελ. Για όσους χρειάζονται σύνδεση με τα προηγούμενα, στο τέλος του δεύτερου μέρους (Bring Up the Bodies, 2012) ο Κρόμγουελ έχει θριαμβεύσει μετά τον αποκεφαλισμό της Αν Μπολέιν.