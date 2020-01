Ενταση στην Αραβική Θάλασσα μεταξύ ρωσικού και αμερικανικού πλοίου - Τι απαντά το ρωσικό υπουργείο Αμυνας (βίντεο)

Ρωσικό πολεμικό πλοίο «προσέγγισε επιθετικά» ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό ενώ βρισκόταν στη βόρεια Αραβική Θάλασσα την Πέμπτη, αγνοώντας μάλιστα τις προειδοποιήσεις του αμερικανικού πλοίου και αυξάνοντας τον κίνδυνο για μια σύγκρουση, ανακοίνωσε την Παρασκευή το αμερικανικό ναυτικό.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3