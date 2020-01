Για τα αποτελέσματα του ταξιδιού Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ενημέρωσε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο Τζ. Πάιατ

Συνάντηση με τους «σκιώδεις υπουργούς» του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, Γιώργο Κατρούγκαλο και τον διπλωματικό σύμβουλο του Αλ.Τσίπρα Ευ. Καλπαδάκη είχε ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Σε ανάρτησή του ο αμερικανός πρέσβης εκφράζει την ικανοποίησή του που είχε την ευκαρία να συζητήσει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το αποτέλεσμα του ταξιδιού του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και τη σημασία που έχει η συνέχιση της οικοδόμησης μιας ισχυρής διμερούς σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, της ασφάλειας , της ενέργειας και των επενδύσεων.

Pleased to meet with SYRIZA shadow ministers @nikospappas16 & @gkatr and Evan Kalpadakis, to review the outcomes from the PM’s trip to the US and the importance of continuing to build on our strong bilateral relationship, including on defense, security, energy and investment. pic.twitter.com/RbsXD5vyBU