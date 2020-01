Πρόσωπα της Παρασκευής

Πέρασε αρκετές περιπέτειες στο κομμάτι της παραγωγής, ωστόσο το τηλεοπτικό «Snowpiercer» είναι πια σχεδόν έτοιμο για κυκλοφορία την προσεχή άνοιξη. Η σειρά φαντασίας που βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν Χο («Παράσιτα») θα έχει, μεταξύ άλλων, πρωταγωνίστρια και την Τζένιφερ Κόνελι (φωτ.), η οποία θα επιβιβαστεί στο περίφημο τρένο με τα 1.001 βαγόνια που ταξιδεύει αέναα σε μια παγωμένη Γη.

(...) Ανακοινώθηκαν οι επόμενοι εισαχθέντες στο περίφημο Rock and Roll Hall of Fame, της μουσικής «συντροφιάς», όπου συγκεντρώνονται οι κορυφαίοι της ροκ καθώς και άλλων μουσικών ειδών. Οι πάνω από 500 ψηφοφόροι της μουσικής βιομηχανίας αποφάσισαν για φέτος την εισαγωγή της Γουίτνεϊ Χιούστον, του ράπερ Notorious BIG, των Depeche Mode, του T Rex, των Nine Inch Nails και των Doobie Brothers. Η σχετική τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου.

(...) Αβέβαιο, δυστυχώς, μοιάζει το μέλλον του τηλεοπτικού «Mindhunter». Η εξαιρετική αστυνομική σειρά του Netflix είναι αμφίβολο αν θα συνεχιστεί και για τρίτο κύκλο, μιας και όπως έγινε γνωστό, όλοι οι συντελεστές του αποδεσμεύθηκαν από τα συμβόλαιά τους. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε λόγω εμπορικής αποτυχίας, αλλά επειδή ο παραγωγός της σειράς Ντέιβιντ Φίντσερ είναι προς το παρόν απασχολημένος με άλλα πρότζεκτ. Αυτό σημαίνει πως ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης ίσως ασχοληθεί και πάλι στο μέλλον με τη σειρά.