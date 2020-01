Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζωγράφος – Κάνει έκθεση στη Γαλλία

Ποπ σταρ, ηθοποιός, χορεύτρια, τώρα και ζωγράφος. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διοργανώνει η πρώτη της ατομική έκθεση σε γκαλερί τέχνης στη νοτιοδυτική Γαλλία και, σύμφωνα με το BBC, τα εγκαίνια θα συμπέσουν με την 21η επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της τραγουδίστριας, (Hit me) Baby One More Time.

Πριν από δύο χρόνια, το ποπ είδωλο των αρχών του 2000 δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν να ζωγραφίζει.

Η Galerie Sympa, στην κωμόπολη Φιζέκ δημοσίευσε λεπτομέρειες για την έκθεση στο Instagram. Η έκθεση φέρει τίτλο Sometimes you just gotta play!!!!!! από τη λεζάντα που είχε συνοδεύσει την ανάρτηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2017.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι θα εγκαινιάσουμε την πρώτη ατομική έκθεση της @britneyspears σε μια σύγχρονη γκαλερί τέχνης το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, από τις 6-9 μ.μ.»

Η έκθεση θα διαρκέσει «μέχρι το τέλος του κόσμου» (till the world ends) από το ομώνυμο τραγούδι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα έργα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα παρουσιαστούν στην έκθεση, αλλά είναι πιθανό να συμπεριληφθεί ο πίνακας με μπλε, ροζ και μοβ άνθη που πουλήθηκε σε δημοπρασία το 2017 έναντι 10.000 δολαρίων, ποσό που διατέθηκε στα θύματα της ένοπλης επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Route 91 Harvest, στο Λας Βέγκας σύμφωνα με το BBC.

Προς το παρόν, αγνωστο παραμένει αν η διάσημη ποπ σταρ θα παραβρεθεί στα εγκαίνια της έκθεσής της.