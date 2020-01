Στον Καναδά για τη νέα του ζωή ο πρίγκιπας Χάρι (βίντεο)

Ο πρίγκιπας Χάρι έφθασε σήμερα στον Καναδά για να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με την σύζυγό του Μέγκαν και τον γιο τους Άρτσι - οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί από τις 10 Ιανουαρίου - έπειτα από την κρίση που ξέσπασε στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του ζευγαριού πριν από μερικές ημέρες ότι σχεδιάζει να απομακρυνθεί από τη βασιλική οικογένεια.

Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία με την γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ και με άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας για τους όρους και τις προυποθέσεις του πολύκροτου Megxit - σύμφωνα με την οποία Χάρι και Μέγκαν χάνουν τα βασιλικά τους προνόμια - το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πρόβαλε πλάνα που δείχνουν τον Χάρι να φθάνει στη Νήσο Βανκούβερ.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.



The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.



