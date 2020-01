Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός των «Μόντι Πάιθον» Τέρι Τζόουνς

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ένα από τα ιδρυτικά μέλη και εμβληματικός ηθοποιός των Monty Python (Μόντι Πάιθον).

Η είδηση του θανάτου του Τέρι Τζόουνς, ο οποίος έπασχε από άνοια - σκόρπισε παγκόσμια συγκίνηση και θλίψη στους εκατομμύρια θαυμαστές των Monty Python.

Ο Τζόουνς είχε σκηνοθετήσει τις ταινίες «Ένας προφήτης μα τι προφήτης» και «Το νόημα της ζωής» ενώ, μεταξύ άλλων, είχε τιμηθεί πριν από τρία χρονια για το έργο του από τη βρετανική κινηματογραφική και τηλεοπτική ακαδημία BAFTA.

BREAKING: "Monty Python" star Terry Jones has died aged 77, Britain's PA Media news agency has reported, citing his agent https://t.co/ucZZ99oanP