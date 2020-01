Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία - Τουλάχιστον 4 νεκροί και καταρρεύσεις κτιρίων

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής την ανατολική Τουρκία. Ο σεισμός σημειώθηκε στο Σιβρίτζε, στην επαρχία Ελαζίγ, γύρω στις 20.55 τοπική ώρα, σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο USGS ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,7 βαθμών. Από την πλευρά του, το παρατηρητήριο του Καντιλί έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε πως: «Το Σιβρίτζε επλήγη πολύ σοβαρά, ομάδες διάσωσης βρίσκονται καθ’ οδόν».

«Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα θύματα. Προς το παρόν, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δύο στο Ελαζίγ, το επίκεντρο του σεισμού, και δύο στη γειτονική επαρχία Μαλάτεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια κατέρρευσαν στην πληγείσα περιοχή.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο.

«Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές στην ανατολική Τουρκία, μεταξύ αυτών στο Τούντζελι, τα Άδανα και η Χατάι, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μια απομακρυσμένη, σχετικά όχι πυκνοκατοικημένη περιοχή και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προκειμένου οι αρχές να καταγράψουν το πλήρες εύρος των ζημιών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Κρατικά ΜΜΕ στη Συρία, το Ισραήλ, το Λίβανο και το Ιράν μεταδίδουν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις χώρες αυτές.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χλμ.

