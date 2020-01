«Διεθνής πρωτοπόρος» για την εκπαίδευση σε περιοχές έκτακτης ανάγκης ανακηρύχθηκε o Xρ. Στυλιανίδης

«Διεθνής πρωτοπόρος» για την εκπαίδευση σε περιοχές έκτακτης ανάγκης (Global Champion for Education in Emergencies) ανακηρύχθηκε ο τέως Ευρωπαίος Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης από την παγκόσμια οργάνωση Education Cannot Wait.

Της οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της UNICEF, προεδρεύει ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας και Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Εκπαίδευση Γκόρντον Μπράουν.

Η επίσημη ανακοίνωση της ανακήρυξης θα γίνει σήμερα στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τη «Διεθνή Μέρα Εκπαίδευσης» που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και στην οποία θα συμμετάσχει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Στο σκεπτικό της ανακήρυξης, η Education Cannot Wait εκφράζει «τον βαθύ θαυμασμό για τα επιτεύγματα και την εμπνευσμένη ηγεσία» του Χρήστου Στυλιανίδη ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων. «Δούλεψες δυναμικά για να μπει η εκπαίδευση στο κέντρο των ανθρωπιστικών δράσεων, υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση για εκατομμύρια κοριτσιών και αγοριών που βρίσκονται αντιμέτωπα με συγκρούσεις, καταστροφές και προσφυγιά», αναφέρει η οργάνωση. Και συνεχίζει αναφέροντας πως «χάρις στο δικό σου όραμα και αφοσίωση η Ευρωπαϊκή Ένωση λάμπει τώρα ως ένα παράδειγμα υλοποίησης της δέσμευσης να διατεθεί 10% της ανθρωπιστικής βοήθειας στην εκπαίδευση».

Στην ευχαριστήρια επιστολή του για την τιμή που του έγινε, ο Χρήστος Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι «παρά τα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα για την εκπαίδευση παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πολλά περισσότερα χρειάζεται να γίνουν. Οι προκλήσεις είναι πολλές και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, μαζί, αποτελεσματικά. Η αδράνεια δεν είναι επιλογή». Ο τέως Επίτροπος δεσμεύτηκε ότι θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στο έργο της Education Cannot Wait. «Έχουμε ηθικό καθήκον να βοηθήσουμε τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να λάβουν την εκπαίδευση που δικαιούνται», τόνισε.

Ο κ. Στυλιανίδης αύξησε, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθεται για την εκπαίδευση σε περιοχές κρίσεων δέκα φορές. Τα τελευταία χρόνια, η βοήθεια αυτή έχει ωφελήσει πάνω από 6,5 εκατομμύρια δάσκαλους και μαθητές σε 55 χώρες του κόσμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ