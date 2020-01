Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του σε συντριβή ελικοπτέρου

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του σταρ του NBA Κόμπι Μπράιαντ, σε ηλικία 41 ετών, και της 13χρονης κόρης του Τζιάνα, εξαιτίας της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε μία πηγή στο Associated Press, το ελικόπτερο συνετρίβη στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια σε απόσταση 48 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας επρόκειτο για ένα ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-76 και μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι προκάλεσε την πτώση του.

Εκτός από τον Μπράιαντ τη ζωή τους έχασαν άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων, όπως μετέδωσε το NBC, βρισκόταν εκτός από την κόρη του και μια συμπαίκτριά της από την ομάδα μπάσκετ, ένας εκ των γονιών της και ο πιλότος.

«Αυτή τη στιγμή παλεύουμε να βρούμε τις λέξεις να εκφράσουμε το πόσο σοκαρισμένοι είμαστε αλλά και τη βαθιά μας θλίψη. Προσεύχομαι για ολόκληρη την οικογένεια του Κόμπι αυτή τη στιγμή της αδιανόητης θλίψης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος του Λος Αντζελες, Ερικ Γκαρσέτι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «φρικτή είδηση», σχολιάζοντας τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!