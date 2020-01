Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΚΕΛΕΠΟΥΡΙ The Sign of the Triple Distlefink

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ Be my Crooked Valentine

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Πώλ Χάλας

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ Age of the Ice Giant

Μια ιστορία σε σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ και σχέδιο του Μάρκο Ρότα

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ Expensive Exhibition

Ένα σενάριο του Γκορμ Τράνσγκααρντ εικονογραφημένο από τον Σεζάρ Φεριόλι

ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΙ Sticky Business

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Νόελ Βαν Χορν

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΖΩΗ In Another Life

Μια ιστορία σε σενάριο του Πέτερ Σνάιμπιεργκ και σχέδιο του Βάντα Γκαττίνο

ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ Regal Beagles

Μια ιστορία σε σχέδιο του Αντρέα Φρετσέρο και σενάριο του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ A New Familiar

Ο Κάρλος Μότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Στέφαν Πριντζ-Πάλσον

Το αγαπημένο περιοδικό μικρών και μεγάλων από αυτή την Παρασκευή 31/01 στα περίπτερα.