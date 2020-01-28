Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ
ΟΙ ΠΙΟ ΜΟΧΘΗΡΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΟΛΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΟΣΩΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙ
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΓΚΟΥΛ
Ο ΓΚΟΥΦΟΛΥΚΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΛΗΘΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
ΤΟ ΓΛΥΠΤΟ ΤΟΥ ΦΕΘΡΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΣΧΗΜΟ ΠΟΥ ΓΕΛΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ, ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΦΙΔΙ
Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 31/01 (Νο. 294)