Human Rights for Beginners με συμμετοχή 120 εκπαιδευτικοί από 82 σχολεία

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση New Wrinkle σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσαν τη διημερίδα Human Rights for Beginners για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 25-26 Ιανουαρίου στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και τη Σχολή Μωραΐτη και συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί από 82 σχολεία που βρίσκονται σε 50 διαφορετικές πόλεις, νησιά και χωριά της Ελλάδας.

Κεντρικός ομιλητής στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διημερίδας στη Σχολή Μωραΐτη ήταν ο κ. Rolf Gollob, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική διαδρομή και το μέλλον του δημοκρατικού σχολείου στην Ευρώπη.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρακολούθησαν περίπου 250 προσκεκλημένοι εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθηγητές, στελέχη επιχειρήσεων και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν εκπρόσωποι της Πολιτείας.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως στον χαιρετισμό της δήλωσε: «Το αντικείμενο της επιμόρφωσης είναι άκρως σημαντικό: αφορά την ελεύθερη έκφραση, την ομαλή συμβίωση, την ισότητα στη μάθηση, την επικράτηση ενός ευρωπαϊκού αξιακού πλαισίου δημοκρατικών αρχών στο σχολικό περιβάλλον, με τη σφραγίδα του πρωτοπόρου στον χώρο Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δρομολογήσει την εισαγωγή νέων θεματικών στα σχολεία που περιλαμβάνουν όλο αυτό το αξιακό πλέγμα, όπως τον αλληλοσεβασμό και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων κ. Σοφία Βούλτεψη δήλωσε: «Εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που αρχίσαμε να μιλάμε για δικαιώματα, έχουμε συμφωνήσει πως η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί τον επίμονο κηπουρό και τον θεματοφύλακα μιας δημοκρατικής κοινωνίας».

Ο Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ηρακλής Μοσκώφ ανέφερε: «Όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε σε μια εκπαιδευτική κουλτούρα που θα είναι ταυτόχρονα το όχημα για την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την εξειδίκευση που χρειάζεται ο σύγχρονος νέος στο διεθνές περιβάλλον, χωρίς όμως αυτό να αναπτύσσεται εις βάρος των αξιών της δημοκρατίας, της κριτικής σκέψης, της συμμετοχής, πάνω στις οποίες στηρίζεται η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη».

Ο κ. Στέφανος Νόλλας, Εκτελεστικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της New Wrinkle, ανέφερε: «Στα εργαστήρια μας επεξεργαζόμαστε τις ιδέες και τα εργαλεία με τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες, κατανοώντας τον κόσμο που τους περιβάλλει, την αμφισημία και την περιπλοκότητά του, καθώς και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπουν τις δημοκρατικές πολιτείες».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Σχολής Μωραΐτη κ. Χρυσάνθη Μωραΐτη – Καρτάλη ανέφερε: «Πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν το Σχολείο σαν χώρο εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάντα πολύ σημαντικές. Τα παιδιά θέλουν το Σχολείο χώρο ενσυναίσθησης, καλοσύνης και δικαιοσύνης και είναι ο ρόλος μας να φροντίσουμε να συμβαίνει ακριβώς αυτό. Μεγάλη ευθύνη αλλά τόσο σημαντική».

Αντικείμενο Διημερίδας

Τα θεματικά εργαστήρια της διημερίδας ήταν βασισμένα στο project «Free to Speak - Safe to Learn» Democratic Schools for All του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμβολή 8 εισηγητών και 12 εμπειρογνωμόνων των ανθρωπιστικών οργανώσεων ActionAid Hellas, Generation 2.0, Genderhood, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ελληνική Ένωση για τη Ρητορική στην Εκπαίδευση, Άγονη Γραμμή Γόνιμη, Eudec Greece, Πολύχρωμο Σχολείο, The Tipping Point, Δημοκρατική Παιδεία.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας παρουσιάστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις από τις ομάδες εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος, όλες με κοινό άξονα την προώθηση της δημοκρατίας στην εκπαίδευση.

Η ομάδα που βραβεύθηκε παρουσίασε την ιδέα «Δεν είσαι μόνη…. Λίζα» και η επιλογή έγινε έπειτα από ψηφοφορία των συμμετεχόντων.

Το πρώτο βραβείο απένειμε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. μαζί με την κ. Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ, μεγάλου χορηγού της διημερίδας. Η εκπαιδευτική αυτή πρόταση στο προσεχές διάστημα πρόκειται να εφαρμοστεί στα σχολεία των εκπαιδευτικών που τη δημιούργησαν.

Δημιουργοί της πρότασης ήταν οι εκπαιδευτικοί: Άννα Γεωργίου (ΕΠΑΛ Καναλακίου, Πρέβεζα), Δρακοπούλου Ελεάννα (5ο Γυμνάσιο Γλυφάδας), Κελεπέση Ευγενία (8ο ΓΕΛ Βόλου), Κοκορέλης Γιώργος (Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά), Κομιώτη Κατερίνα (Νέα Γενιά Ζηρίδη), Μισιρλή Σύλβια (Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας), Παχούμη Ελένη (1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου), Τραγά Μάρθα (1ο Γυμνάσιο Σπάτων), υπό την καθοδήγηση του μέντορα της ομάδας Πάνου Χριστοδούλου (Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού).

«Το πρόγραμμα «Human Rights For Beginners» με έκανε να νιώσω πως ανήκω σε μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων -εκπαιδευτικών και μη- με τους οποίους μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: ένα σχολείο δεκτικό στην ετερότητα, ένα σχολείο που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα σχολείο που προωθεί τον δημοκρατικό πολιτισμό», Κατερίνα Κομιώτη, Φιλόλογος ΜΑ, Νέα Γενιά Ζηρίδη, δήλωση μέλους της ομάδας που κέρδισε την πρώτη θέση.