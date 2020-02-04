Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΑΜΝΗΣΙΑ
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΑΜΝΗΣΙΑΣ ΚΙ Ο ΦΑΝΤΟΜ ΤΟΝ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ
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Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΡΛΙΝ ΚΑΙ ΖΑΠΟΤΕΚ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΟΥΦΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗΣ
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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ΑΠΟ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Ο ΚΥΡΟΣ ΜΑΓΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑΣ ΤΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΙΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
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ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο ΓΚΟΥΦΟΛΥΚΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ
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Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ
ΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 07/02 (Νο. 295)