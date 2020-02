Βραβεία BAFTA 2020: Πρώτη η Nova με συνολικά 16 βραβεία

Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova ήρθαν πρώτες σε ότι αφορά στις βραβεύσεις των φετινών βραβείων BAFTA, συγκεντρώνοντας συνολικά 16 από αυτές στις σημαντικότερες κατηγορίες.

Το «1917», η πολεμική ταινία του Sam Mendes θριάμβευσε και αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία και Καλύτερη Βρετανική Ταινία, ενώ ο Sam Mendes κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας.

O Joaquin Phoenix, που έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας στην ταινία «Joker», κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου και η ταινία απέσπασε συνολικά 3 βραβεία. H Renée Zellweger επέστρεψε δυναμικά και κατάφερε να κερδίσει το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου για την ταινία «Judy» που αφορά στη θρυλική ζωή της Judy Garland, ενώ ο Brad Pitt απέσπασε το βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου για το «Once Upon a Time... in Hollywood» του Quentin Tarantino. Επίσης το «Jojo Rabbit» με την Scarlett Johansson πήρε το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου. Τέλος, από ένα βραβείο απέσπασαν οι ταινίες «Ford v Ferrari», «Bombshell» και «Little Women».

Οι συνδρομητές της Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα την 73η τελετή των βραβείων BAFTA, με παρουσιαστή τον Norton Graham, στις 22.00, με ελληνικούς υπότιτλους και το Pre-Show, στις 21.00, αποκλειστικά στο Novacinema1HD.

Όλες οι παραπάνω ταινίες, αλλά και η 73η Τελετή Απονομής των Βραβείων BAFTA προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema στην περίοδο 2019-2020, ενώ είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να τις απολαμβάνουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, το NovastarsHD προβάλει πάνω από 60 βραβευμένες και υποψήφιες για βράβευση ταινίες, δύο κάθε βράδυ από τις 21:30. Οι ταινίες έχουν διακριθεί στα μεγαλύτερα διεθνή κινηματογραφικά βραβεία, όπως Golden Globes, SAG Awards, BAFTA, Oscars και Emmy, καθώς επίσης και σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως το Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας, του Βερολίνου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, το κανάλι έχει ετοιμάσει και ειδικά αφιερώματα σε δημοφιλείς ηθοποιούς και καταξιωμένους σκηνοθέτες του Χόλυγουντ, με την προβολή διακεκριμένων ταινιών τους.