Ο Θανατοθεριστής: Νέο είδος τυραννόσαυρου ανακαλύφθηκε στον Καναδά (βίντεο)

Είναι το παλαιότερο μέλος μιας απολύτως στυγερής οικογένειας, όπως μαρτυρά και το όνομά του. Ένα νέο είδος τυραννόσαυρου, εξάδελφος του γνωστού μας Τ-Ρεξ, που έσπερνε τον τρόμο στις πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε στον Καναδά, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο Θανατοθεριστής (Thanatotheristes degrootorum κατά την επιστημονική ονομασία του) βρισκόταν στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας και έφτανε σε μήκος τα 8 μέτρα, αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Cretaceous Research.

Το γιγαντιαίο σαρκοβόρο ερπετό, από το οποίο έχουν βρεθεί μόνο μερικά τμήματα του κρανίου του (είχε μέγεθος περίπου 80 εκατοστά), φαίνεται ότι είναι το παλαιότερο μέλος της οικογένειας του Τυραννόσαυρου Ρεξ στη Βόρεια Αμερική.

Τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί είναι ηλικίας τουλάχιστον 79 εκατομμυρίων ετών ενώ ο Τ-Ρεξ, το γνωστότερο είδος θηριόποδου δεινόσαυρου, έζησε πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια.

Ο Θανατοθεριστής ξεχωρίζει από τους άλλους συγγενείς του από το μακρύ ρύγχος του και τις πτυχώσεις στην άνω σιαγόνα.

