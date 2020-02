Οσκαρ: «Βαθιά προσβλητικό» χαρακτήρισε η Ρόουζ Μακ Γκόουαν το φόρεμα διαμαρτυρίας της Νάταλι Πόρτμαν

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας, Ρόουζ Μακ Γκόουαν κατηγόρησε τη Νάταλι Πόρτμαν για «απάτη» επειδή φόρεσε τη βραδιά απονομής των Όσκαρ φόρεμα και κάπα με κεντημένα τα ονόματα των γυναικών σκηνοθετριών, Γκρέτα Γκέργουικ και Λούλου Γουάνγκ, οι οποίες δεν ήταν υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μακ Γκόουαν ανέφερε ότι η συνάδελφός της, Νάταλι Πόρτμαν προχώρησε «στο είδος της διαμαρτυρίας που παίρνουν εγκωμιαστικά σχόλια από τα mainstream media» αλλά είναι «περισσότερο ηθοποιός που υποδύεται τον ρόλο κάποιας που νοιάζεται. Όπως πολλές κάνουν».

«Βρίσκω αυτόν τύπο ακτιβισμού βαθιά προσβλητικό σε εμάς που στην πραγματικότητα αναλαμβάνουμε δράση» σημείωσε.

Η Ρόουζ Μακ Γκόουαν κατηγόρησε τη Νάταλι Πόρτμαν ότι δεν κατάφερε να υποστηρίξει τις κινηματογραφικές ταινίες γυναικών δημιουργών, είτε δουλεύοντας μαζί με γυναίκες είτε προσλαμβάνοντας γυναίκες μέσω της δικής της εταιρείας παραγωγών. Είπε ότι η Πόρτμαν έχει σκηνοθετηθεί μόνο δύο φορές από γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της ταινίας που σκηνοθέτησε η ίδια «A Tale of Love and Darkness»). Στην πραγματικότητα, η ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Μίρα Ναϊρ στην ταινία μικρού μήκους «New York, I Love You» και με τη Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι στο «Planetarium».

Η εταιρία της Πόρτμαν, Handsomecharlie Films, έχει συμμετάσχει σε επτά ταινίες μέχρι σήμερα, όπως το Romcom No Strings Attached και το θρίλερ Pride and Prejudice and Zombies. Η ταινία A Tale of Love and Darkness είναι η μοναδική που σκηνοθετήθηκε από γυναίκα, ενώ η Λιν Ράμσεϊ αποχώρησε από το Jane Got a Gun και αντικαταστάθηκε από τον Γκάβιν Ο’ Κόνορ.

Η Μακ Γκόουαν, η οποία δημοσίευσε το 2018 τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Brave» για την κακοποίηση που υπέστη από τον παραγωγό του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν έγραψε για την Πόρτμαν: «Εσύ είσαι το πρόβλημα. Η φραστική υποστήριξη που δεν συνοδεύεται από πράξεις είναι το πρόβλημα... Σε ξεχωρίζω γιατί είσαι μία ακόμη σε μια μεγάλη σειρά ηθοποιών που υποδύονται τον ρόλο της γυναίκας που νοιάζεται για άλλες γυναίκες. Γυναίκες ηθοποιοί που υποτίθεται ότι στηρίζουν τις γυναίκες, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα».

Η απάντηση της Νάταλι Πόρτμαν

Απαντώντας με επιστολή της που έστειλε στο TheWrap η Νάταλι Πόρτμαν αναφέρει:

«Συμφωνώ με την δεσποινίς Μακ Γκόουαν ότι είναι ανακριβές να αποκαλούμαι «γενναία» επειδή φόρεσα ένα ρούχο με τα ονόματα γυναικών πάνω σε αυτό. Η λέξη «γενναία» είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ για να περιγράψω τις πράξεις γυναικών όπως αυτές που κατέθεσαν κατά του Χάρβεϊ Γουάνστιν τις τελευταίες εβδομάδες αν και βρίσκονταν υπό απίστευτη πίεση. Είναι αλήθεια πως έχω κάνει λίγες ταινίες με γυναίκες.

Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας μου είχαν την ευκαιρία να δουλέψω με γυναίκες σκηνοθέτιδες λίγες φορές. Εχω κάνει σύντομα διαφημιστικά και μουσικά βίντεο μεταξύ άλλων με τη Μαρία Κοέν, τη Μίρα Νάϊρ, τη Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι και τη Σοφία Κόπολα. Δυστυχώς οι ταινίες που δεν ολοκληρώθηκαν αποτελούν πλέον ιστορίες για φαντάσματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,TheWrap