Οι άνθρωποι με άνοια στην Ευρώπη προβλέπεται να διπλασιασθούν έως το 2050

Ο αριθμός των ανθρώπων με άνοια προβλέπεται να διπλασιασθεί στην Ευρώπη έως το 2050, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της οργάνωσης Alzheimer Europe.

Με βάση τις νέες δυσοίωνες εκτιμήσεις, που βασίστηκαν σε στοιχεία για 37 ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες (μεταξύ αυτών η Ελλάδα), οι γυναίκες συνεχίζουν να πάσχουν σε δυσανάλογα μεγαλύτερο ποσοστό από άνοια σε σχέση με τους άνδρες. Εκτιμάται ότι σήμερα στην Ευρώπη ζουν 6,65 εκατομμύρια γυναίκες και 3,13 εκατομμύρια άνδρες με άνοια (συνολικά 9,78 εκατομμύρια), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ασθενείς εκτιμώνται σε 7,85 εκατομμύρια.

Το 2050 ο αριθμός τους αναμένεται να έχει αυξηθεί σε 14,3 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 18,85 εκατομμύρια συνολικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το 2012 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε προβλέψει ότι περίπου 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα έχουν άνοια έως το 2050.

Η νέα μελέτη, που εκτιμά ότι το 1,57% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από άνοια, καταγράφει μια διπλή τάση: από τη μία φαίνεται να μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν με άνοια στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς ο συνολικός αριθμός των ασθενών.

At today's #AELunchDebate in Brussels, a new report from @AlzheimerEurope presents findings that despite a marked reduction in the prevalence of dementia, the number of people with dementia is set to double by 2050.



Read more > https://t.co/TqjeX6q7Kqhttps://t.co/aWs50Ki78J