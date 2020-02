Ποιες χώρες εξαιρεί από την έκδοση βίζας η Τουρκία

Η Τουρκία αποφάσισε να εξαιρέσει από την υποχρέωση έκδοσης βίζας τους πολίτες των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία, καθώς και τη Βρετανία, από τις 2 Μαρτίου και για τουριστικές επισκέψεις διάρκειας έως 90 ημερών, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Decision to Grant Visa Exemption to Some European Countries https://t.co/Vc1MgxQ8tx