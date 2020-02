Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΥΧΗ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ Oolated Luck

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Ντον Ρόσα

ΤΟ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ Icebreaker

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Περ Χέντμαν

ΕΞΩ ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ Out in the Cold

Ένα σενάριο του Λαρς Γιένσεν εικονογραφημένο από τον Σεζάρ Φεριόλι

Η ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ The Da Vinci Cold

Ο Κάρλος Μότα εικονογραφεί ένα σενάριο των Πατ και Κάρολ Μακ Γκρηλ

Η ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ Suspicion

Μια ιστορία που έγραψε και σχεδίασε ο Κάρι Κορχόνεν

ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ Handy Helpers Havoc

Ο Μάρκο Ρότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Γκορμ Τράνσγκααρντ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ Ice Age Queen

Μια ιστορία που έγραψε ο Πέτερ Σνάιμπεργκ και σχεδίασε ο Αντρέα Φερράρις

Ο ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ Survival of the Hippest

Μια ιστορία που έγραψε ο Σούνε Τρόελστρουπ και σχεδίασε ο Άριλντ Μίντουν

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ That Carnival Atmosphere

Ένα σενάριο του Τσάρλυ Μάρτιν εικονογραφημένο από τον Χοσέ Μασαρόλι και τον Ραούλ Μπαρμπέρο

