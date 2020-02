Συνάντηση Σταϊκούρα - Λε Μερ: Στήριξη Γαλλίας στην ελληνική οικονομία

Σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη χώρα από τον κορωνoϊό θα υπάρξουν το αμέσως επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση. Αυτό ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας, επισημαίνοντας ότι ουσιαστικά τον συντονισμό έχει το υπουργείο Υγείας, αλλά εμπλέκεται και το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, δεν έχει γίνει επί του παρόντος ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν κάποια θέματα στη ναυτιλία, ενώ αναμένεται να υπάρξει και συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών με τους εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι προβληματισμό για τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στην παγκόσμια οικονομία, εξέφρασαν στις δηλώσεις τους, αμέσως μετά τη συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών το πρωί της Τρίτης, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ και ο Έλληνας ομόλογός του Χρήστος Σταϊκούρας.

