Σύνοδος ΝΑΤΟ για Συριακό κατόπιν αιτήματος Αγκυρας

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν σήμερα για διαβουλεύσεις όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία βάσει του Άρθρου 4 της συνθήκης της συμμαχίας κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του διεθνούς οργανισμού Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά τον θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών σε αεροπορική επιδρομή των συριακών δυνάμεων στην επαρχία Ιντλίμπ.

«Σήμερα το Συμβούλιο του NATO συναντάται κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας για να διαβουλευτεί βάσει του άρθρου 4 της ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ για την κατάσταση στη Συρία», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3