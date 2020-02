Στήριξη Ταγιάνι στην Ελλάδα: Θέλουμε περισσότερους πόρους για να υπερασπίσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

Τη στήριξή του στην Ελλάδα στο θέμα του προσφυγικού-μεταναστευτικού εξέφρασε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ανάρτησή του στο Twitter και απαντώντας σε μήνυμα του Ελληνα πρωθυπουργού όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι «η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί παράνομες εισόδους» έγραψε:

Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας στα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης στα σύνορα με την Τουρκία. Θέλουμε περισσότερους πόρους για να υπερασπίσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.. Οι τουρκικές αρχές οφείλουν να σεβαστούν τις συμφωνίες και τους κανόνες. Η παροχή βοήθειας στα θύματα του Ιντλίμπ δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε τους παράτυπους μετανάστες στην Ευρώπη».

Full support to the Greek government's measures on the borders with Turkey. We want more resources to defend the EU's external borders. Turkish authorities must respect the agreements and the rules. Helping #idlib victims does not mean accepting illegal immigration to Europe. https://t.co/lEsc5CRSRg