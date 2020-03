Στον Εβρο την Τρίτη ο Κυρ. Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο θα επισκεφτεί την προσεχή Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Υποστήριξη των ελληνικών προσπαθειών για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην περιοχή. Θα επισκεφθώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει στην ανάρτησή του στο twitter o Σαρλ Μισέλ.



Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.