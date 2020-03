Εκπρόσωπος AKP: «Απάνθρωπη η προσέγγιση της Ελλάδας στους πρόσφυγες»

Στις προσπάθειες των ελληνικών δυνάμεων για απόκρουση των προσφυγικών ροών αλλά και την αναμετάδοση «είδησης» περί δήθεν νεκρού στα ελληνοτουρκικά σύνορα - την οποία διακίνησαν τουρκικά ΜΜΕ και social media- αναφέρθηκε εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας.

«Το ρίξιμο των δακρυγόνων σε πρόσφυγες, σκοτώνοντας έναν από αυτούς, δείχνει την απάνθρωπη προσέγγιση της Ελλάδας στο ζήτημα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του AKP, Εμέρ Τσελίκ, σύμφωνα με το Anadolu.

