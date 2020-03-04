ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΜΠΑΡΑΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟΥ
  • Ο ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΗΛΙΩΝ
    ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ Σ,ΕΝΑΝ ΜΑΚΡΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΩ
  • ΠΑΛΑΒΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
    Ο ΦΕΘΡΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΒΩΝΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ
  • ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ
    Η ΜΑΤΖΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΤΥΧΕΡΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΟΡΜΑΕΙ
  • Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ
    Ο ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ
  • ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΩΝ ΟΡΕΣΙΒΙΩΝ
    Ο ΤΖΙΜ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΦΕΘΡΥ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 6/3 (Νο. 299)

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