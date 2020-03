ΕΛΚ: To «σύμβολο» αλληλεγγύης προς την Ελλάδα για το μεταναστευτικό

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ελλάδα έστειλε το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ-EPP) με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία αναφέρει ότι «Θέλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα».

We want to protect Europe's external borders. Greece cannot do this alone. Europe should stand with #Greece. Please add a Greek Twibbon to your profile picture to show your support. #StandWithGreecehttps://t.co/8hiAwmEGmh pic.twitter.com/44dbM3tWa1