Κίνα: Κατάρρευση κτιρίου που στέγαζε κρούσματα κορωνοϊού (βίντεο)

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν ότι κατέρρευσε ένα ξενοδοχείο στην επαρχία Φουτζιάν και 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του.

Το ξενοδοχείο Xinjia ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα των ασθωνών ενώ διασώστες επιχειρούν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό επιζώντων.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV