Λιμενικό: Σαφής η πρόθεση εμβολισμού του σκάφους μας από την τουρκική ακταιωρό

Σκοπούμενη σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα ανοιχτά της Κω.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, στις 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους.

Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Twitter η ανταποκρίτρια της Bild στην Ελλάδα ακούγονται οι Ελληνες που βρίσκονται πάνω στο σκάφος να λένε «μας χτύπησε στο πίσω μέρος μας έσπασε τα ρέλια».

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε σκάφος του λιμενικού σώματος στη Λέσβο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO