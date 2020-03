Στο άδειο μου πακέτο...

«Παραινέσεις» Μητσοτάκη σε Ιερώνυμο

Εντονο παρασκήνιο υπήρξε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τα όσα εκπέμπονταν από την Εκκλησία για τη Θεία Κοινωνία και τους επακόλουθους κινδύνους για την εξάπλωση του ιού. Ο κ. Μητσοτάκης όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ήθελε εξαρχής πιο σαφή θέση από την Εκκλησία της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα εκείνη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε –νέα– τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου, κατά την οποία ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τα νέα δεδομένα και τους ιδιαίτερους κινδύνους που υπάρχουν για εξάπλωση του ιού. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τον κ. Ιερώνυμο τη συνδρομή του στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευπαθών ομάδων. Πράγματι, λίγη ώρα μετά, η ΔΙΣ εξέδωσε ανακοίνωση με νέες οδηγίες. Η «κρίσιμη» παράγραφος είναι εκείνη που λέει πως η Ιερά Σύνοδος «τάσσεται πλήρως με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπευθύνων κρατικών φορέων σχετικά με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας». Στόχος επετεύχθη και Μητσοτάκης με Ιερώνυμο βρήκαν κοινό κώδικα.

Παρέμβαση Ιερωνύμου

Πάντως, αυτή δεν ήταν η πρώτη επικοινωνία μεταξύ Μαξίμου και Αρχιεπισκοπής. Hδη, από την περασμένη εβδομάδα Μητσοτάκης και Ιερώνυμος είχαν συζητήσει κατά την πρώτη φάση της κρίσης με τον κορωνοϊό. Κοινός τόπος μεταξύ των δύο πως δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Επειδή πάντως ο δρόμος μέχρι το Πάσχα και την κορύφωση των ιερών μυστηρίων είναι μακρύς, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να υπάρξει και προσωπική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου.

Ο φόβος των παλαιοημερολογιτών

Μένω στη θρησκεία και στα μείζονα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη «σύγκρουση» μεταξύ δογμάτων και πραγματικότητας. Οπως μου λένε ένα από τα υπαρκτά προβλήματα που έχει να χειριστεί η Εκκλησία είναι πως σε περίπτωση λήψης μέτρων, μπορεί να υπάρξουν «διαρροές» προς την Εκκλησία των παλαιοημερολογιτών που παραδοσιακά είναι πιο σκληρή στην εφαρμογή των δογμάτων. Είναι κατά παράφραση τα... «εσωκομματικά» της Εκκλησίας.

Δικαστήρια και παρελάσεις τέλος

Ανάμεσα στα χθεσινά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την καταπολέμηση του κορωνοϊού είναι και η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων. Oπως αποφασίστηκε από Δευτέρα το δικαστικό σώμα κατεβάζει μολύβια, ενώ και η 25η Μαρτίου θα εορταστεί χωρίς παρελάσεις, μαθητικές και στρατιωτικές. Η μη κανονικότητα σε όλο της το μεγαλείο....

Εκνευρισμός στο Μαξίμου για NYT

Καθόλου δεν άρεσε στην ελληνική πλευρά –και δικαιολογημένα– το δημοσίευμα των New York Times περί «κρυφού κέντρου κράτησης μεταναστών στα ελληνικά σύνορα». Στο Μαξίμου θεωρούν πως ο δημοσιογραφικός κολοσσός δεν τήρησε τη δημοσιογραφική δεοντολογία, καθώς δεν διασταύρωσε την πληροφορία που δημοσίευσε. Μάλιστα, ο Στέλιος Πέτσας κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχολίασε με ειρωνικό τρόπο το δημοσίευμα. «Οσον αφορά τους New York Times όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια παγκόσμια εφημερίδα με μεγάλη επιρροή. Αρα, αν το γνωρίζουν οι New York Times δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι μυστικό ένα τέτοιο κέντρο κράτησης», σχολίασε δηκτικά. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της στήλης, η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει επιστολή διάψευσης στην εφημερίδα και βρίσκεται εν αναμονή της δημοσίευσής της.

Συστάσεις...

Πάντως, αυτή την ώρα τοποθετήσεις με το ένα βλέμμα στην ψηφοθηρία και το άλλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας –όπως την κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες– δεν βοηθούν. Αυτή την τακτική ακολούθησαν η Νίκη Κεραμέως και ο Αδωνις Γεωργιάδης. Η μεν υπουργός Παιδείας μιλώντας στην ΕΡΤ επέλεξε να μιλήσει πολύ γενικά για το θέμα της μετάληψης, λέγοντας πως «ό,τι έχει να κάνει με συμμετοχή σε θρησκευτική λατρεία όλων των θρησκευμάτων είναι καθαρά ατομικό θέμα του καθενός». Ο Αδωνις Γεωργιάδης, λίγο αργότερα, το πήγε ακόμα παρακάτω μιλώντας «για άθεους συριζαίους» που αφού δεν πιστεύουν, δεν πρέπει να μιλάνε. Προφανώς και κάποιος στο Μαξίμου πρέπει να κάνει τις ανάλογες συστάσεις για ψυχραιμία. Αν νομίζουν ότι τέτοια ώρα βοηθούν τέτοιες τοποθετήσεις, πάω πάσο.



Μήνυμα μέσω... ΗΠΑ

Με έναν άμεσο και έναν έμμεσο τρόπο επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει τη θέση του για τη Θεία Κοινωνία και τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το θέμα. Αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε από τον κ. Μητσοτάκη να πάρει μέτρα χωρίς να εξαιρεί την Εκκλησία. Λίγο μετά έγινε γνωστό πως ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον οποίο και «συνεχάρη για την προτροπή του στους πιστούς να τηρούν τα προληπτικά μέτρα της πολιτείας και να αποφεύγουν τα θρησκευτικά μυστήρια». Το μήνυμα εστάλη...