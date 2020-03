Οι κάτοικοι της Σιένα στην Ιταλία ενώνονται στις δύσκολες ημέρες που περνάει η χώρα εξαιτίας του ξεσπάσματος του νέου κορωνοϊού.

Στο παρακάτω βίντεο, η πόλη γίνεται ένα σε μία χορωδία που στόχο έχει να «ξορκίσει» τα αισθήματα φόβου που προκαλεί ο ιός.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov