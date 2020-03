Θετικός στον κορωνοϊό ο Ιντρις Ελμπα

Ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε με τον νέο κορωνοϊό.

Ο Έλμπα, που έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στην ταινία «Εκδικητές: ο Πόλεμος της Αιωνιότητας», έγραψε σε ένα tweet ότι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα προς το παρόν, ωστόσο έχει αυτο-απομονωθεί από τους γύρω του.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ