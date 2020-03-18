ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

7 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΜΟΡΙΑ
    ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΡΟΜΠΑΞ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟ
  • Η ΩΡΑΙΑ & Η ΜΟΥΜΙΑ
    Ο ΜΙΚΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΩΣ ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟΥ, ΟΠΟΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ
  • Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
    Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΤΙΣ ΑΓΓΑΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΝΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΣΚΡΟΥΤΖ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
  • Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
    ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΣΠΙΡΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΣΙΩΠΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
    ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΦΑΣΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ
  • ΜΗΝ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΕΤΣΙ!
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΝΙΨΙΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ
  • ΤΑ ΑΝΙΚΗΤΑ ΓΑΝΤΙΑ
    ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 20/3 (Νο. 301)

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