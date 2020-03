Κορωνοϊός: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τις καθημερινές συνήθειές μας;

Μια νέα γυναίκα διαβάζει εφημερίδα στον σταθμό της Ντάκα στο Μπανγκλαντές. Οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι ο ιός δεν κολλάει από την εφημερίδα.

Eκατομμύρια άνθρωποι αγωνιούν μήπως οι καθημερινές τους συνήθειες τους εκθέτουν στον νέο κορωνοϊό. Ας δούμε τι πραγματικά συμβαίνει:

Θέλω να ενημερωθώ. Πόσο ασφαλής είναι η αγορά εφημερίδας; Τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και Πρόληψης (CDC) των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ο νέος κορωνοϊός να μεταδίδεται αγοράζοντας εφημερίδες. Αρα ενημερωθείτε άφοβα. Η άγνοια και τα fake news είναι αυτά που σκοτώνουν.

Ντελίβερι

Θέλω να αγοράσω έτοιμο φαγητό για κατ’ οίκον παράδοση. Κινδυνεύω; Καθόλου, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Ο δρ Ιαν Ουίλιαμς, επικεφαλής του τμήματος αντιμετώπισης επιδημιών και πρόληψης στα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και Πρόληψης (CDC), τονίζει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για τη μετάδοση του κορωνοϊού από τα τρόφιμα ή τις συσκευασίες τους. Ο κίνδυνος περιορίζεται στην επαφή με τον ντελιβερά που μας παραδίδει το πακέτο, ο οποίος πιθανώς να νοσεί.

Η δρ Σιμόν Ουάιλντς, λοιμωξιολόγος στο νοσοκομείο Σάουθ Σορ της Μασαχουσέτης, τονίζει ότι μπορούμε άφοβα να παραγγέλνουμε φαγητό στο σπίτι, αρκεί να ακολουθήσουμε με θρησκευτική προσήλωση κάποιους κανόνες.

«Ζητήστε από τον ντελιβερά να αφήσει την παραγγελία σας έξω από την πόρτα. Φέρτε τα πακέτα στο εσωτερικό, ακολουθώντας πάντα το εξής πρωτόκολλο: Bγάλτε τα τρόφιμα από τις συσκευασίες, πετάξτε τις και στη συνέχεια πλύνετε τα χέρια σας με άφθονο νερό και σαπούνι επί 20 δευτερόλεπτα», εξηγεί η δρ Ουάιλντς. Αποφύγετε πάντως ωμά τρόφιμα όπως σαλάτες και σάντουιτς, επισημαίνει το ιατρικό δελτίο για την υγεία του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Στο ζεστό φαγητό ο κορωνοϊός, κατά πάσα πιθανότητα, θα καταστραφεί στη διαδικασία ψησίματος, κάτι που προφανώς δεν ισχύει με το ωμό.

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine, επιστήμονες των Πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας και του Πρίνστον έδειξαν ότι ο νέος κορωνοϊός επιβιώνει επί 24 ώρες στα χαρτόνια των συσκευασιών, ενώ στο πλαστικό και στο ατσάλι δύο έως τρεις ημέρες. Προφανώς, έχει μεγάλη σημασία να πετάξετε τις συσκευασίες και μετά να πλύνετε τα χέρια σας καλά.

Τα καλά νέα είναι ότι, ακόμη και αν, παρά τα μέτρα που έχετε λάβει, καταναλώσετε τρόφιμα που είναι μολυσμένα με τον κορωνοϊό δεν θα νοσήσετε, επειδή το πεπτικό σύστημα δεν διαθέτει αρκετούς υποδοχείς πάνω στους οποίους μπορεί να συνδεθεί ο παθογόνος παράγοντας.

Σούπερ μάρκετ

Στο σούπερ μάρκετ, τι να κάνω; Απαραιτήτως αποφύγετε τον συνωστισμό. Οπως επισημαίνει ο καθηγητής Μπέντζαμιν Τσάπμαν, ειδικός στην ασφάλεια των τροφίμων στο πολιτειακό πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, καλό είναι να εφοδιαστείτε με γάντια, αντισηπτικά μαντιλάκια και απολυμαντικό χεριών, εφόσον θα ακουμπήσετε το καρότσι ή το καλάθι. Ακόμη και αν ένας ασθενής έβηξε ή φταρνίστηκε πάνω τους ή σε κάποια συσκευασία, θα κολλήσετε μόνο αν με βρώμικα χέρια αγγίξετε το πρόσωπό σας. «Γι’ αυτό πρέπει πάντα να απολυμαίνετε τα χέρια σας βγαίνοντας από το κατάστημα», τονίζει ο δρ Ντον Σάφνερ, ειδικός στους μικροβιακούς κινδύνους στη διατροφή. «Ο χρυσός κανόνας είναι να πλένετε ή να απολυμαίνετε τα χέρια σας όποτε πιστεύετε ότι αγγίξατε μια μολυσμένη επιφάνεια».