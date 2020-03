Τον «Ελληνα που κατέβασε τη σβάστικα από την Ακρόπολη» μνημονεύουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης

Τον γύρο του κόσμου έκανε η είδηση του θανάτου του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και εμβληματικού πολιτικού της Αριστεράς, Μανώλη Γλέζου, ο οποίος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, σε ηλικία 98 ετών.

Πρακτορεία ειδήσεων και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες από όλο τον κόσμο μνημόνευσαν τον θρυλικό αγωνιστή κατά της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας, πραγματοποιώντας ιδιαίτερη μνεία στο ηρωικό του κατόρθωμα της νύχτας της 30ης προς 31η Μαΐου του 1941, όταν μαζί με τον Λάκη Σάντα κατέβασε τη σημαία των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής από την Ακρόπολη.

Το πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για έναν σημαντικό Έλληνα, του οποίου η ηρωική πράξη στην αρχή των δύσκολων χρόνων της Κατοχής λειτούργησε ως «πολεμική κραυγή» για το ακόμη τότε σχεδόν ανύπαρκτο αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα, το οποίο στη συνέχεια των κατοχικών χρόνων θα γιγαντωθεί. Επίσης, το σχετικό τηλεγράφημα τονίζει το σεβασμό που ενέπνεε το πρόσωπο του σε σχεδόν ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό φάσμα.

Ομοίως, το Associated Press αναφέρθηκε στην απώλεια ενός «ήρωα της αντίστασης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος έμεινε ενεργός στην πολιτική μέχρι και τη 10η δεκαετία της ζωής του».

Εκτενέστερη ήταν η αναφορά του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), το οποίο έκανε λόγο για τον «Έλληνα ήρωα της Αντίστασης που κατέβασε τη σβάστικα από την Ακρόπολη, επιβίωσε από δύο θανατικές καταδίκες και παρέμεινε ακτιβιστής ακόμη και σε πολύ μεγάλη ηλικία». Ακόμη, το Γαλλικό Πρακτορείο έκανε λόγο για μία «ισχυρή φωνή» της Αριστεράς στην Ελλάδα, που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων ακόμη και στα 90 του χρόνια.

Την είδηση της απώλειας του Μανώλη Γλέζου αναπαρήγαγαν ειδησεογραφικά μέσα από όλο τον κόσμο, όπως οι New York Times, το Taiwan News και το γαλλικό RFI.

Τέλος, στον θάνατο του Γλέζου αναφέρθηκε και ο Βρετανός οικονομικός συντάκτης του BBC News, Φαϊσάλ Ισλάμ, ο οποίος, με κοινοποίηση του στο Twitter, μνημόνευσε τη συνάντηση που είχε με τον εκλιπόντα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης το 2012, κάνοντας λόγο για έναν «πολύ ευχάριστο και γοητευτικό οικοδεσπότη».

Sorry to hear about Greek WW2 resistance hero Manolis Glezos passing away at 98, Syriza MP who as a teenager tore down the Nazi flag from the Acropolis - he was a very entertaining and fascinating host when I met him during the then Eurozone crisis in 2012... pic.twitter.com/gQV4ZfylzI