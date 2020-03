Εικόνες αποκάλυψης στη Νέα Υόρκη - Ξεπέρασαν τους 1.200 οι νεκροί

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σήμερα - παρά τα περιοριστικά μέτρα - κατά μήκος του λιμανιού του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν την άφιξη του USNS Comfort, του στρατιωτικού πλωτού νοσοκομείου χωριτικότητας 1.000 κλινών.

Την ίδια ώρα, στο διάσημο Central Park ανθρωπιστικές οργανώσεις έστηναν τέντες για να χρησιμοποιηθούν είτε ως αυτοσχέδια νοσοκομεία για τους ασθενείς του Covid - 19, είτε ως πρόχειρα νεκροτομεία για τα όλο και αυξανόμενα θύματα.

Η πόλη της Νέας Υόρκης, το επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ με περισσότερα από 33.000 κρούσματα και 1.218 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, αναμένεται να ανοίξει επίσης σήμερα ένα νοσοκομείο εκστρατείας στο συνεδριακό κέντρο Javits Center.

Governor of New York Andrew Cuomo says 66,497 people have tested positive for covid-19 and 1,218 people have died in the state — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 30, 2020

Το USNS Comfort αφίχθη σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και αναμένεται να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της πόλης, που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη συρροή ασθενών του νέου κορωνοϊού.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο χαιρέτισε την άφιξη του πλοίου και δήλωσε ότι «για τους πολίτες της πόλης, που έχει περάσει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, όλο αυτό τους τονώνει το ηθικό. Είναι πολύ συγκινητικό για όλους εμάς, έχουμε ανάγκη από βοήθεια».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού θα φθάσουν στην κορύφωσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής «πιθανόν» σε δύο εβδομάδες.

Μάλιστα, σε μία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, τόνισε πως εάν οι αρχές των ΗΠΑ μπορέσουν να συγκρατήσουν τον αριθμό των θανάτων σε 100.000 ως 200.000 ώστε τα θύματα να μη φθάσουν τα 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, αυτό θα σημαίνει πως «κάναμε πολύ καλή δουλειά».

Our photographer Chang W. Lee was on a tugboat on the Hudson River to capture the scene as a 1,000-bed U.S. Navy hospital ship arrived in Manhattan. The ship is meant to provide relief to overwhelmed hospitals, treating patients without the coronavirus. https://t.co/HDoQ2vOfWb pic.twitter.com/SkKkSx6zYT — The New York Times (@nytimes) March 30, 2020

Την ίδια ώρα, η φαρμακοβιομηχανία Johnson & Johnson ανακοίνωσε σήμερα πως οι δοκιμές σε ανθρώπινο δείγμα του πειραματικού εμβολίου της κατά του κορονοϊού θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και πως θα είναι διαθέσιμο για την αδειοδότηση έκτακτης χρήσης του από τις αρχές του 2021.

In New York City, temporary morgues are being set up in tents, and 45 refrigerated trailers have been brought in for the possible increase in COVID-19 deaths. https://t.co/pV5YYzU5bS pic.twitter.com/Ivnj61p2ya — 60 Minutes (@60Minutes) March 29, 2020

Οι ΗΠΑ είναι πλέον η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης στον πλανήτη.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν σήμερα πως τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 140.940, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε και έφτασε τους 2.405.

Στον προηγούμενο απολογισμό του, το Σαββατοκύριακο, το CDC έκανε λόγο για 122.653 κρούσματα και 2.112 θανάτους σε όλες τις ΗΠΑ, αλλά επισήμανε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι προκαταρκτικοί και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την κάθε πολιτεία.