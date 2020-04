Εκκληση για γενική επιστράτευση γιατρών και νοσηλευτών από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απηύθυνε σήμερα έκκληση για γενική επιστράτευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκτιμώντας ότι χρειάζεται τη βοήθεια 45.000 επιπλέον επαγγελματιών για να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό που εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στην μεγαλούπολη.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο του νέου κορωνοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέγραψε 630 θανάτους σε μια μέρα, τον χειρότερο απολογισμό της σε 24 ώρες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε 3.565 ο συνολικός αριθμός των θανάτων που προκάλεσε η επιδημία σε αυτή την πολιτεία σήμερα.

Συνολικά, περισσότερα από 57.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην πόλη ενώ γενικότερα, η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι το νέο επίκεντρο της πανδημίας, με περισσότερες από 113.000 μολύνσεις να έχουν καταγραφεί, σχεδόν όσες στην Ιταλία ή την Ισπανία, τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες.

«Γιατρούς, νοσηλευτές, ειδικούς για την αναπνοή... όλους αυτούς που δεν είναι ήδη στη μάχη: σας χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Δημοκρατικός αιρετός Μπιλ ντε Μπλάζιο σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό στο Twitter.

«Χρειαζόμαστε 45.000 επαγγελματίες υγείας για να συνταχθούν στη μάχη τον Απρίλιο και τον Μάιο για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα», πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για δύο «σκληρούς» μήνες.

