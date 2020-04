Δασική φωτιά στο Τσερνόμπιλ - Αυξήθηκε η ραδιενέργεια στην περιοχή

Η Ουκρανία ανέφερε σήμερα μια αύξηση της ραδιενέργειας, λόγω μιας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την προηγούμενη μέρα στη ζώνη αποκλεισμού που περιβάλλει τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Οι φλόγες εισέβαλαν σε περισσότερα από 1.000 στρέμματα της δασικής έκτασης που βρίσκεται γύρω από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, του Κιέβου.

«Υπάρχουν άσχημες ειδήσεις: η ραδιενέργεια είναι υψηλότερη από το κανονικό στο επίκεντρο της φωτιάς», δήλωσε στο Facebook ο Εγκορ Φιρσόφ, επικεφαλής της υπηρεσίας οικολογικής επιθεώρησης.

Ο Φιρσόφ συνόδευσε το μήνυμά του με βίντεο που δείχνει έναν μετρητή Γκάιγκερ (για την ανίχνευση και μέτρηση της ακτινοβολίας) που εμφανίζει επίπεδο ραδιενέργειας 16 φορές υψηλότερο από το κανονικό.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων είχαν διαβεβαιώσει αρχικά σήμερα ότι δεν υπήρχε αύξηση της ραδιενέργειας, αφότου είχαν κάνει λόγο χθες για "δυσκολίες" στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την καταστροφή λόγω μιας αύξησης της ραδιενέργειας σε ορισμένα σημεία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι γύρω κοινότητες δεν κινδύνευαν.

Δύο αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο και εκατό πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

