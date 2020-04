Η κινεζική πόλη Γουχάν, από την οποία ξεκίνησε το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού, έθεσε την Τετάρτη τέλος στην καραντίνα που διήρκεσε δύο μήνες.

Ωστόσο, η βόρεια πόλη Σουιφένχε της Κίνας άρχισε να περιορίζει τις μετακινήσεις των κατοίκων της εν μέσω ανησυχιών για ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων στην ηπειρωτική χώρα.

Το τέλος της καραντίνας στου Γουχάν συνοδεύτηκε με τη φωταγώγηση κτιρίων και γεφυρών και στις δύο πλευρές του ποταμού Γιανγκτσέ, η οποία περιελάμβανε κινούμενες εικόνες υγειονομικών υπαλλήλων να βοηθούν ασθενείς, καθώς και το μήνυμα «ηρωική πόλη», τίτλος που αποδόθηκε στη Γουχάν από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζίνπινγκ.

#Wuhan celebrating official lockdown break...good news for all pic.twitter.com/7wYOw8z0oe