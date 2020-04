Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής προσεύχεται για τους ασθενείς και τα θύματα του κορωνοϊού

Με ανάρτηση του στο Twitter, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, καλεί τους πιστούς να εισάγουν σε μία online φόρμα τα ονόματα ανθρώπων που είτε έχουν προσβληθεί είτε έχουν χάσει τη ζωή τους από τον νέο κορωνοϊό, έτσι ώστε να προσεύχεται για τις ψυχές τους καθημερινά.

My beloved, please submit the names of your faithful who have passed and those ill due to #COVID19. I will be praying for them daily in the Chapel of St. Paul at the Archdiocese. May God comfort the sick & may the memories of those passed be eternal! https://t.co/4xTE92DtXh pic.twitter.com/eGtWh6Vklv