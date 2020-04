Η ποιότητα έχει ένα όνομα: Audi

Αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά από την έρευνα αναγνωστών “Best Brands in All Classes” της Auto Bild. Η μάρκα με τα τέσσερα δαχτυλίδια κέρδισε επτά από τις 14 κατηγορίες σχετικά με την ποιότητα. Η Audi πήρε επίσης την πρώτη θέση στις αξιολογήσεις για το σχεδιασμό και το value for money. Η πρώτη θέση σε δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού, κατέληξε επίσης στη μάρκα από το Ingolstadt.



«Όταν πρόκειται για την ποιότητα, η Audi είναι και παραμένει η κορυφαία μάρκα. Η ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς είναι μία από τις βασικές μας αξίες, μία μόνιμη προϊοντική δέσμευση απέναντι στους πελάτες μας», δήλωσε ο Michael Neumayer, Επικεφαλής της Audi Corporate Quality. «Και εκπληρώνουμε με συνέπεια αυτή τη δέσμευση, όπως για άλλη μια φορά απέδειξαν και οι αναγνώστες της Auto Bild. Για εμάς, αυτό είναι τόσο αναγνώριση όσο και υποχρέωση», κατέληξε.



Η τελευταία έρευνα “Best Brands in All Classes” αποτέλεσε μία εντυπωσιακή πιστοποίηση της ποιότητας της Audi. Συνολικά αξιολογήθηκαν 37 μάρκες σε 14 κατηγορίες και, όπως και το προηγούμενο έτος, η Audi κέρδισε την πρώτη θέση στις επτά από αυτές! Τα πιο επιτυχημένα μοντέλα ήταν το A1 στην κατηγορία των compact, το A3 στην κατηγορία των πεντάθυρων χάτσμπακ, το A4 στα μεσαία, το A7 Sportback στα μεγάλα, το A3 Cabriolet στα cabrio έως 50.000 ευρώ, το Q3 στα μεσαία SUV και το Q7 στα μεγάλα SUV. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Audi συγκέντρωσε το 71,3% των ψήφων των αναγνωστών στην κατάταξη των μαρκών ή των μοντέλων αναφορικά με την ποιότητα.



Εκτός από την ποιότητα, τα βασικά κριτήρια στην έρευνα αναγνωστών περιλάμβαναν επίσης το σχεδιασμό και το λόγο τιμής/απόδοση. Η Audi κέρδισε δύο ακόμα νίκες, με το A6 στην κατηγορία σχεδιασμού και με το S5 Cabriolet στο λόγο τιμής/απόδοση για cabrio που κοστίζουν πάνω από 50.000 ευρώ. Παράλληλα, η Audi κατάφερε να επικρατήσει συνολικά σε δύο γενικές κατηγορίες: στα μοντέλα μεγάλου μεγέθους και στα μεγάλα SUV. Οι συνολικά εννέα παρουσίες στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνουν ότι η εμμονή της Audi με την ποιότητα, υλοποιείται σε κορυφαίο προϊόν και πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.