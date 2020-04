Γερμανία: Ο υπουργός Υγείας σε ασανσέρ με άλλους 13 πολιτικούς

Φωτογραφία του υπουργού Υγείας Γενς Σπαν με άλλους 13 συναδέλφους του μέσα σε ασανσέρ αγανακτεί την κοινότητα του Twitter για την αδιαφορία τους να τηρήσουν της ελάχιστη απόσταση που προβλέπεται λόγω κορωνοϊού κατά την επίσκεψή τους μάλιστα σε κλινική.

Ενώ η ελάχιστη απόσταση είναι από τα βασικά μέτρα για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ήταν ο ίδιος ο Γενς Σπαν που μπήκε στο ασανσέρ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης Γκίσεν μαζί με τον διευθυντή της καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν, τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης Φόλκερ Μπουφιέ και άλλους κυβερνητικούς παράγοντες της περιοχής. Βέβαια, όλοι φορούσαν μάσκα, αλλά όπως τονίζουν συνεχώς οι ειδικοί αυτό δεν αρκεί για την 100% προστασία μας.

Do surgical masks provide a false sense of security? German Health Minister @jensspahn pictured in hospital lift today along with other senior officials. https://t.co/VEllqpTsoM