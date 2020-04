Το tweet του Κυρ. Μητσοτάκη για τα εύσημα στην Ελλάδα από τον Γιουβάλ-Νοά Χαράρι

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαρίστησε τον Ισραηλινό ιστορικό, Γιουβάλ-Νοά Χαράρι για τα εύσημα που έδωσε στην Ελλάδα σχετικά με τη διαχείριση του ξεσπάσματος του νέου κορωνοϊού.

Ειδικότερα, ο Χαράρι ανέφερε ότι η Ελλάδα «κάνει εξαιρετική δουλειά στην αναχαίτιση της επιδημίας», ενώ πρόσθεσε ότι θα την επέλεγε να ηγηθεί ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατά της νέας αυτής κρίσης.

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM