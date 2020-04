Μια αλλιώτικη, «άδεια» Μεγάλη Παρασκευή στην Ιερουσαλήμ (βίντεο)

Το φετινό ορθόδοξο Πάσχα στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα. Στην πόλη οπού βρίσκεται ο ιερότερος τόπος του Χριστιανισμού, ο Ναός της Αναστάσεως, λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο πλήθος γιορτών και λειτουργιών, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις να είναι η πορεία των πιστών τη Μεγάλη Παρασκευή στη Via Dolorosa, τον πλακόστρωτο δρόμο που πιστεύεται ότι διέσχισε ο Ιησούς Χριστός στην μαρτυρική πορεία του προς τον Γολγοθά και τη Σταύρωση.

Φέτος, όλες αυτές οι παραδόσεις έχουν αντικατασταθεί από την απόλυτη ησυχία που έχουν επιβάλλει τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, με τους Άγιους Τόπους να είναι κλειστοί για τους πιστούς και τους προσκυνητές και ο Νάος της Αναστάσεως, επίκεντρο της εορταστικής περιόδου των ημερών του Πάσχα, να βάζει λουκέτο για πρώτη φορά μετά από εκατοντάδες χρόνια.

Altered traditions: Orthodox Christians in Jerusalem usually mark Good Friday by walking the cobble stone path where they believe Jesus bore the cross of his crucifixion.



This year, though, marked a more modest procession pic.twitter.com/16vB9lbz5t