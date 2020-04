Ευχές Λευκού Οίκου και Μπάιντεν για το Ορθόδοξο Πάσχα - Μοιράστηκαν το μήνυμα Ελπιδοφόρου

Τις ευχές τους προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς για το Πάσχα εξέφρασαν τόσο ο Λευκός Οίκος, όσο και ο Τζο Μπάϊντεν με διαδικτυακές αναρτήσεις τους κάνοντας retweet το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την Ανάσταση.

«Καλό Πάσχα σε όλους τους Ορδόδοξους Χρισταινούς που εορτάζουν στις ΗΠΑ και σε όλον τον κόσμο» αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, παραπέμποντας στη φράση του Κίργκεγκωρ: «Η πίστη λάμπει καλύτερα στο σκοτάδι», σχολιάζει: «Πάντα το πίστευα αυτό. Η πανδημία κρατά πολλές κοινότητες χώρια, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη μας. Η Τζιλ και εγώ ευχόμαστε Καλό Πάσχα σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που εορτάζουν ανά τον κόσμο».

As Kierkegaard said, “faith sees best in the dark.” I've always believed that. This pandemic is keeping many communities apart, but we've still got to keep the faith. Jill and I are wishing a Happy Easter to all of the Orthodox Christians celebrating around the world. https://t.co/3gQVAOtdzk