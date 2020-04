ΗΠΑ: «Πηγαίνετε στην Κίνα αν θέλετε κομμουνισμό» φωνάζουν διαδηλωτές κατά της καραντίνας σε εργαζομένους υγείας

Ενα περιστατικό που έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο του Ντένβερ μεταξύ μίας Αμερικανίδας διαδηλώτριας κατά των περιορισμών μετακίνησης στην πολιτεία του Κολοράντο και ενός άνδρα ο οποίος φορούσε στολή εργαζομένου στον τομέα της υγείας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ανάμεικτα σχόλια.

Στο βίντεο, βλέπουμε τον άνδρα με την ειδική στολή των εργαζομένων στην υγεία να έχει μπλοκάρει την κυκλοφορία στον δρόμο, ενώ μπροστά του είναι ένα μεγάλο όχημα από το οποίο η συνοδηγός, κρατώντας μία χειροποίητη πινακίδα που αναγράφει «Land free», δηλαδή «ελεύθερη γη», του φωνάζει: «Πηγαίνετε στην Κίνα, εάν θέλετε κομμουνισμό».

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv