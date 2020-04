ΑΧΑ Ασφαλιστική: Διαχρονική αξία

Γιορτάζοντας μία ακόμα επιτυχημένη εβδομάδα We care for You.

Η AXA, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, είναι παρούσα στην Ελλάδα από το 2007, με 29 αποκλειστικά γραφεία πωλήσεων, 221 αποκλειστικούς συνεργάτες και 576.000 πελάτες. Με ακεραιότητα, τόλμη και τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο, η ΑΧΑ, με όραμα να αποτελεί μια εταιρεία η οποία όχι απλώς να αποζημιώνει εύκολα και γρήγορα, αλλά να είναι και ακέραιος συνοδοιπόρος των ασφαλισμένων στην καθημερινή τους ζωή, στοχεύει πάνω απ’ όλα σε ένα υπέροχο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους της.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



• ΟΝΕ ΑΧΑ / ΟΝΕ Roof: To 2018, η ΑΧΑ Ελλάδας στο πλαίσιο της στρατηγικής και του οράματός της για ένα εργασιακό περιβάλλον που εστιάζει στην καινοτομία, στην ομαδικότητα και στην ευελιξία, πραγματοποίησε μια μεγάλη ανακαίνιση των κεντρικών της γραφείων στην Αθήνα, με επένδυση ύψους 1.140.000 €.

• Δύο φορές κάθε χρόνο η εταιρεία πραγματοποιεί έρευνα δέσμευσης των εργαζομένων με 10 ερωτήσεις σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και πολύ υψηλή από την Ελλάδα. Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων και κατάρτιση πλάνου δράσης για βελτίωση περιοχών όπου εντοπίστηκαν προβλήματα, όπου εμπλέκονται ενεργά οι εργαζόμενοι.

• Τα Νέα της ΑΧΑ: Χιουμοριστικό δελτίο ειδήσεων, όπου εργαζόμενοι σε ρόλο ηθοποιών-παρουσιαστών βγάζουν στον αέρα ένα τηλεοπτικό δελτίο με όλα τα νέα της εταιρείας. Περιλαμβάνει ρεπορτάζ με δηλώσεις εργαζομένων από διάφορες διευθύνσεις και βγαίνει στον αέρα κάθε τρεις μήνες.

• Thank you letters: μέσω ίντρανετ όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ευχαριστήσουν έναν συνάδελφό τους (ή ομάδα συναδέλφων) για τη συνεργασία και τη βοήθεια που τους προσέφεραν. Οι επιστολές κοινοποιούνται στο τμήμα HR και κάθε 2 μήνες βραβεύονται οι 2 καλύτερες ευχαριστήριες επιστολές με 1 ημέρα επιπλέον άδεια.

• Θεατρική ομάδα ΑΧΑ με μέλη αποκλειστικά εργαζομένους της εταιρείας. Η εταιρεία υποστηρίζει οικονομικά και ηθικά την προσπάθεια των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Το 2019 διοργανώθηκαν 3 παραστάσεις του έργου «Οι γαμπροί της Ευτυχίας», για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι εξέφρασαν ενδιαφέρον από τους εργαζομένους.



Κάποιες από τις παροχές της:



• Η εταιρεία διαθέτει ειδικό λογαριασμό υγείας εργαζομένων, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη δωρεά πρώην προέδρου της εταιρείας. Το κεφάλαιο προορίζεται για κάλυψη αναγκών αποκατάστασης υγείας των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από άλλες πηγές (δημόσια ασφάλιση, ιδιωτικό ιατροφαρμακευτικό, κ.λπ.). Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί περίπου 54.000 €.

• Πρόγραμμα Co-parenting (συν-γονεακής άδειας) σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια, για γέννηση ή υιοθεσία παιδιού. Όσοι εργαζόμενοι γεννήσουν ή υιοθετήσουν δικαιούνται 4 εβδομάδες άδεια με πλήρεις αποδοχές και 1 ώρα μειωμένο ωράριο την ημέρα για τους επόμενους 6 μήνες!

• Η ΑΧΑ επένδυσε 150.000 € σε νέο εστιατόριο στις εγκαταστάσεις της μετά από αποτελέσματα έρευνας γνώμης εργαζομένων, στο οποίο υπάρχουν 3 μενού όπου αναγράφονται οι θερμίδες – το ένα μάλιστα με επιλογές light! Είμαστε υπερήφανοι για την Εταιρεία μας



Η ΑΧΑ κατακτά τη 2η θέση στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα βραβεύεται για 3η φορά: 2013 (5η θέση), 2016 (1η θέση) και 2020 (2η θέση).

Η διάκρισή μας αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους ανθρώπους μας που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους με συνέπεια, επαγγελματισμό και δέσμευση για να οδηγήσουν την Εταιρεία μας στην κορυφή.



Επίκεντρο κάθε σχεδιασμού, κάθε δράσης μας είναι οι άνθρωποί μας και πρωταρχική στρατηγική μας προτεραιότητα η ανάπτυξη και η επαγγελματική εξέλιξή τους. Με σταθερό πυρήνα τις αξίες μας, δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη πορεία για κάθε μέλος της ομάδας μας και μέσα από ένα ευέλικτο πλαίσιο φιλοδοξούμε να στηρίζουμε τις προσωπικές ανάγκες του και να σεβόμαστε τη διαφορετικότητά του.



Η σημαντική διάκρισή μας έχει το όνομα της συλλογικής επιτυχίας και είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των εργαζομένων και της δέσμευσης της διοίκησης. Όπως αναφέρει ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, CEO της ΑΧΑ Ελλάδας: «Η διάκριση για άλλη μία φορά της ΑΧΑ Ασφαλιστικής στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα μας γεμίζει χαρά και δικαιώνει την ανθρωποκεντρική στρατηγική μας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».



Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους τους ανθρώπους της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, οι οποίοι είναι υπερήφανοι για την Εταιρεία μας και το έδειξαν για άλλη μία φορά.

Online