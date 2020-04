Πριν από λίγες ημέρες η παγκοσμίου βεληνεκούς καλλιτέχνιδα, φιλάνθρωπος και πρέσβειρα της Tudor, Lady Gaga, είχε προαναγγείλει την μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία, αφιερωμένη στους γιατρούς και νοσηλευτές του κόσμου που παλεύουν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία του Covid-19. Στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν διάσημοι καλλιτέχνες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έδωσαν διαδικτυακό ραντεβού το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για να συμμετάσχουν στο One World: Together at Home, τη συναυλία του οργανισμού Global Citizen σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Στόχος αυτής της ενέργειας ήταν να υποστηριχθούν οι ιατροί και νοσηλευτές πρώτης γραμμής στον αγώνα κατά του κορωνοϊού και η συγκέντρωση χρημάτων για το Ταμείο Αλληλεγγύης που έχει συστήσει ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πανδημίας που έχει πλήξει τον πλανήτη τον 21ο αιώνα. Στην ψηφιακή συναυλία που συντόνισε η Lady Gaga συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Rolling Stones, Taylor Swift, Stevie Wonder, Andrea Boccelli, Celine Dion, John Legend, Sam Smith και πολλοί άλλοι. Από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την υφήλιο παρακολούθησαν τις συγκλονιστικές ερμηνείες των καλλιτεχνών, όπως αυτή της Lady Gaga, η οποία ερμήνευσε από το στούντιο του σπιτιού της το τραγούδι Smile (Χαμογέλα) του Τσάρλι Τσάπλιν. Δείτε το σχετικό video…



Η κορυφαία στιγμή ήταν σίγουρα η σύμπραξη της Lady Gaga με τον Andrea Boccelli, την Celine Dion και τον John Legend στο τραγούδι The Prayer (H προσευχή) με συνοδεία στο πιάνο του διεθνώς καταξιωμένου πιανίστα Lang Lang. Δείτε το σχετικό video, που μέχρι τη στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο είχε σημειώσει πάνω από 6,8 εκατομμύρια views στο YouTube.

Η συνεργασία της Lady Gaga με τον οργανισμό Global Citizen δεν είναι τυχαία. Η διάσημη καλλιτέχνις είναι γνωστή για την έντονη φιλανθρωπική της δράση. Είναι μία δυναμική ακτιβίστρια που εκφράζει ελεύθερα τα πιστεύω της με τη φωνή της και τη μουσική αλλά και με τον τρόπο που ντύνεται, με το φιλανθρωπικό της έργο και τη συμμετοχή της στα κοινά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δρώμενα, π.χ. ενημερώνοντας τον κόσμο και συγκεντρώνοντας χρήματα για τα θύματα φυσικών καταστροφών στην Αϊτή το 2010 και στην Ιαπωνία το 2011. Ηγείται του αγώνα για την κατάργησης της φυσικής γούνας, είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤ και έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα «Born This Way», που βοηθά νέους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Αυτός άλλωστε ήταν ένας από τους βασικούς λόγους –εκτός βεβαίως από το συγκλονιστικό ταλέντο της στη μουσική– που έκανε την ελβετική ωρολογοποιία Tudor να την επιλέξει ως πρέσβειρά της. Σας παρουσιάζουμε μερικά μοντέλα της Tudor που έχουμε δει να φιγουράρουν στον καρπό της Lady Gaga:

TUDOR Heritage Black Bay

TUDOR Black Bay S&G με καντράν σε μαύρο ή στο χρώμα της σαμπάνιας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Tudor εδώ.

Αποκλειστική διάθεση: Rolex Hellas (τηλ.: 210-3621138)